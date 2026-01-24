Інші ж спортсмени доєднались до лав Збройних сил України та пішли на фронт захищати країну. На жаль, не всі з них повертаються живими, повідомляє Greco-Roman Wrestling Ukraine.
Що відомо про Сергія Шумілова?
Чергова втрата зі світу спорту торкнулась спільноти греко-римської боротьби. На війні проти російських окупантів загинув 31-річний борець Сергій Шумілов.
Чоловік загинув 4 січня 2026 року в бою із терористами. Шумілов був багаторазовим чемпіоном України та призером всеукраїнських та міжнародних змагань з греко-римської боротьби.
Спортсмен виховувався у КДЮСШ №1 Миколаєва та став випускником Миколаївського вищого училища фізичної культури. Також Сергій був кандидатом у майстри спорту.
У 2022 році хлопець доєднався до лав ЗСУ та зупинив спортивну кар'єру заради захисту Батьківщини. У Шумілова залишилися мати і маленький син, який тепер ростиме без батька.
До слова, у серпні війна забрала життя майстра спорту України з греко-римської боротьби Романа Стащенка. Про це повідомила Федерацію греко-римської боротьби України.
Що відомо про останні втрати українського спорту на фронті?
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло вже понад 600 українських спортсменів і тренерів. На жаль, лише за нинішню число втрат серед українських спортсменів сильно зросло.
- 4 грудня пішов з життя Андрій Яременко. Він також займався греко-римською боротьбою, а також був представником збірної України.
- Також на фронті загинув Едуард Петрик. Колишній футзаліст рівненського Кардинала помер у Харківській області у віці 37 років.
- А вже у 2026 році обірвалось життя досвідченого гандболіста Віталія Масла. Чоловік отримав важкі поранення після обстрілу та близько місяця провів у лікарні.