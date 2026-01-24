Інші ж спортсмени доєднались до лав Збройних сил України та пішли на фронт захищати країну. На жаль, не всі з них повертаються живими, повідомляє Greco-Roman Wrestling Ukraine.

До теми На фронті загинув майстер спорту України Максим Горобець

Що відомо про Сергія Шумілова?

Чергова втрата зі світу спорту торкнулась спільноти греко-римської боротьби. На війні проти російських окупантів загинув 31-річний борець Сергій Шумілов.

Чоловік загинув 4 січня 2026 року в бою із терористами. Шумілов був багаторазовим чемпіоном України та призером всеукраїнських та міжнародних змагань з греко-римської боротьби.

Спортсмен виховувався у КДЮСШ №1 Миколаєва та став випускником Миколаївського вищого училища фізичної культури. Також Сергій був кандидатом у майстри спорту.

У 2022 році хлопець доєднався до лав ЗСУ та зупинив спортивну кар'єру заради захисту Батьківщини. У Шумілова залишилися мати і маленький син, який тепер ростиме без батька.

До слова, у серпні війна забрала життя майстра спорту України з греко-римської боротьби Романа Стащенка. Про це повідомила Федерацію греко-римської боротьби України.

Що відомо про останні втрати українського спорту на фронті?