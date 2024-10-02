Шахтар U-19 – Аталанта U-19 0:3

Голи: Камара, 10, Фіогбе, 45, 49

У середу, 2 жовтня, відбувся матч 2-го туру Юнацької ліги УЄФА, в якому Шахтар приймав однолітків Аталанти. Зустріч суперників пройшла на стадіоні в Гельзенкірхені, пише 24 Канал.

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Розгромна поразка Шахтаря

У першому турі "гірники" здобули вольову перемогу над Болоньєю (4:3). Тож були небезпідставні сподівання на продовження серії із ще одним представником Італії.

На жаль, підопічні Бєліка не змогли нічого протиставити Аталанті. Вже в дебюті матчу Фіогбе створив гольовий момент для Камара, якому залишилося лише влучити в порожні ворота.

Під завісу тайму Фіогбе був першим на добиванні після штрафного удару та подвоїв перевагу "бергамасків".

Відіграти гандикап у два м'ячі було архіскладною справою для "гірників". На 49-й хвилині зустрічі Фіогбе оформив дубль, замкнувши головою подачу зі штрафного та зробив цю місію неможливою.

До фінального свистка рахунок не змінився. Юнаки Шахтаря поступилися Аталанті – 0:3. В турнірній таблиці команда Бєліка перемістилася на 23 місце. У третьому турі "гірники" зіграють з лондонським Арсеналом.

Відеоогляд матчу Шахтар U-19 – Аталанта U-19

Нагадаємо, що у середу, 2 жовтня, зіграють основні склади Шахтаря та Аталанти. Поєдинок 2-го туру Ліги чемпіонів розпочнеться о 19:45 за київським часом.