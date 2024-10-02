В Лізі чемпіонів 2024-2025 цими днями проходять матчі другого туру основної стадії. Донецький Шахтар проведе свій матч у середу, 2 жовтня, проти італійської Аталанти, повідомляє 24 Канал.

До теми Битва грандів у Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Арсенал - ПСЖ

Шахтар лихоманить

Команда Маріно Пушича особливо не вражає на старті сезону. В УПЛ донеччани вже тричі втратили очки, програвши при цьому Поліссю та Олександрії.

Через це "гірники" опинились на четвертій сходинці і відстають від лідерів аж на 6 очок. Старт же в Лізі чемпіонів також успішним важко назвати, хоча Шахтар все ж не програв Болоньї.

Проте по грі "гірники" явно поступались супернику, попри те, що не реалізували пенальті на старті матчу. Тепер же на Шахтар чекає бій із ще одним представником Серії А.

Нестабільна Аталанта

Минулого сезону Аталанта здобула свій перший за 60 років трофей. Підопічні Гасперіні тріумфували в Лізі Європи та посіли в Серії А четверте місце. Втім цього сезону бергамаски трохи буксують.

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Якщо нічию з Арсеналом у першому турі ЛЧ варто записати в актив, то дві перемоги у шести іграх Серії А – не надто вдалий результат для "богині". Наразі команда Гасперіні посідає лише 12 місце в чемпіонаті Італії.

Де дивитися

Матч Шахтар – Аталанта онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 2 жовтня о 19:45 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Фелтінс Арена" в Гельзенкірхені.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Аталанта. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.