В Лізі чемпіонів 2024-2025 цього тижня стартує другий тур основної стадії. Центральною зустріччю у вівторок, 1 жовтня, обіцяє стати бій між Арсеналом та ПСЖ, повідомляє 24 Канал.

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Обидві команди непогано стартували у цьому сезоні та досі не знали смаку поразок. Парижани виграли 5 з шести матчів у Лізі 1, втративши очки лише із Реймсом.

А у Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке змогли вирвати перемогу над Жироною в останні хвилини. Арсенал же не зміг тріумфально розпочати єврокубковий шлях – 0:0 проти Аталанти.

Проте й італійці є більш серйозним суперником за Жирону. Що ж стосується АПЛ, то там у підопічних Артети 4 перемоги та дві нічиї у шести іграх. Серед них і мирова із чинним чемпіоном Манчестер Сіті.

Такі результати дозволяють Арсеналу йти третім. На жаль, українець Олександр Зінченко не відіграє важливу роль у стані лондонців. Українець має у своєму активі всього два матчі, а останні ігри пропустив через травму.

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Де дивитися

Матч Арсенал – ПСЖ онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 1 жовтня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Арсенал – ПСЖ. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.