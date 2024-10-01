Матч між "гірниками" та "бергамасками" відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, дата та час проведення гри – 2 жовтня, о 19:45 за київським часом. 24 канал заглибився у історію зустрічей українського та італійського колективів.

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Статистика матчів між Шахтарем та Аталантою

Українська команда має хороші шанси на перемогу у протистоянні з італійцями, адже загальний рахунок за підсумками минулих протистоянь 1:1. Обидва колективи прагнутимуть виявити переможця в очному поєдинку.

Перший матч Шахтаря із Аталантою відбувся рівно 5 років тому – 1 жовтня, команди зіграли на груповій стадії Ліги чемпіонів сезону-2019/2020. Поєдинок в Бергамо завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Матч-відповідь у лігочемпіонівській групі С відбувся 11 грудня 2019 року. У домашньому матчі донеччани не змогли встояти перед натиском "чорно-синіх". У підсумку впевнена перемога Аталанти 3:0.

Нагадаємо, що у першому турі оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Шахтар зіграв у Італії, але проти Болоньї, яка повернулась у єврокубки через довготривалий час. Гра завершилась безгольовою нічиєю.