Матч 2-го туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта відбудеться на стадіоні "Арена АуфШальке" у Гельзенкірхені. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Аталанта в Лізі чемпіонів 2024-2025

Хто вийде грати проти Аталанти

Перед матчем в Німеччині тренерський штаб "гірників" зіткнувся з кадровими проблемами. Тож головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пішов на певний ризик, довіривши місце у складі дебютанту – Алаа Граму. Крім того, боснійський фахівець вирішив зіграти без номінального форварда. Натомість результативний в останніх матчах Артем Бондаренко залишився на лаві запасних.

ШАХТАР: Різник – Грам, Матвієнко, Бондар, Педріньйо Енріке – Степаненко, Криськів, Судаков, Марло, Зубков, Егіналду

Стартовий склад Шахтаря / фото "гірників"

Нагадаємо, що у першому турі "гірники" зіграли внічию проти італійської Болоньї (0:0). У паралельному поєдинку Аталанта розписала нічию з лондонським Арсеналом (0:0).