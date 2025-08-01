У четвер, 31 липня, відбулися матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. В одному з них донецький Шахтар зустрічався з Бешикташем.

"Гірники" здобули перемогу з рахунком 2:0 (6:2 за сумою двох поєдинків). Після фінального свистка Оле Гуннар Сульшер прокоментував протистояння своєї команди з донеччанами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fanatik.

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Що сказав Сульшер після матчу з Шахтарем?

Зірковий наставник Бешикташа на післяматчевій пресконференції висловився про справедливість підсумкового результату. Він віддав належне "гірникам" і прокоментував своє майбутнє в турецькому клубі.

"Наш суперник був кращим за нас в обох матчах. Шахтар заслуговує на вихід до плейоф, вони створили більше моментів для взяття воріт. На мою думку, вони зможуть далеко зайти по турнірній сітці.

Сезон тільки починається. Думаю, що я та людина, яка потрібна клубу зараз. Бешикташу потрібна стабільність, останні років п'ять були важкими для клубу. Моя мета – побудувати команду, яка боротиметься за трофеї", – заявив Сульшер.

Як оцінив перемогу Шахтаря Туран?

Також про перемогу своєї команди висловився Арда Туран. Наставник Шахтаря заявив, що його підопічні дотримувалися плану та добре контролювали м’яч. Він залишився дуже задоволений виступом гравців.

Тепер на нас чекає складний період, нам потрібен буде кожен. Я дуже радий позитивній енергії, яку демонструють усі мої гравці. Звісно, ми маємо щодня прогресувати, але, оскільки успішно пройшли цей раунд, вони справді заслуговують на вітання. Я обіймаю кожного з них і щиро вітаю свою команду,

– сказав тренер.

До слова. Наступний матч Шахтар зіграє вже 3 серпня проти Епіцентра. Матч першого туру УПЛ розпочнеться о 15:30.

Зазначимо, що у третьому кваліфікаційному раунді єврокубків зіграють три українські клуби. Напередодні визначилися суперники Динамо, Шахтаря ы Полісся в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій відповідно.