Де дивитися матч Шахтар – Динамо в УПЛ: повний список трансляцій Класичного дербі
Кияни та донеччани є історично принциповими суперниками та найбільш титулованими клубами України. Втім цього сезону інтриги в їх боротьбі за чемпіонство майже не було.
У неділю, 27 квітня, в чемпіонаті України 2024-2025 відбудеться центральний матч 26 туру УПЛ. У Львові на "Арені-Львів" зустрінуться Шахтар та Динамо, повідомляє 24 Канал.
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Де дивитися
Матч Шахтар – Динамо онлайн буде показаний на каналі УПЛ ТБ. Він є доступний у більшості телевізійних пакетів, а також на низці OTT-платформ, зокрема:
- Megogo
- Setanta Sports
- SWEET.TV
- Київстар ТБ
- Vodafone TV
- YouTv
Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Напередодні транслятор проведе передматчеву аналітичну студію, яка буде доступна на ютуб-каналі УПЛ ТБ. У свою чергу на сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.
Інтрига матчу
Друге Класичне дербі цього сезону мало що вирішуватиме з турнірної точки зору. Динамо відірвалось від донеччан на 10 очок в УПЛ та де-факто гарантувало собі чемпіонство.
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Хіба що Олександрія може наздогнати киян, проте і команда Ротаня відстає на шість балів. Натомість Шахтар ще може посунути "аграріїв" з другого місця, яке може дати право на путівку в Лігу Європи.
Для Динамо ж важливо не тільки стати чемпіоном, а ще і пройти чемпіонат без поразок. Таке в історії УПЛ траплялось чотири рази і тричі це робили саме кияни – у 2000, 2007 та 2015 роках.