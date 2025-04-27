Де дивитися матч Шахтар – Динамо в УПЛ: повний список трансляцій Класичного дербі

Кияни та донеччани є історично принциповими суперниками та найбільш титулованими клубами України. Втім цього сезону інтриги в їх боротьбі за чемпіонство майже не було.

У неділю, 27 квітня, в чемпіонаті України 2024-2025 відбудеться центральний матч 26 туру УПЛ. У Львові на "Арені-Львів" зустрінуться Шахтар та Динамо, повідомляє 24 Канал.

До теми Гаряче українське "Класичне": прогноз на одвічне дербі Шахтар – Динамо в УПЛ

Де дивитися

Матч Шахтар – Динамо онлайн буде показаний на каналі УПЛ ТБ. Він є доступний у більшості телевізійних пакетів, а також на низці OTT-платформ, зокрема:

Megogo

Setanta Sports

SWEET.TV

Київстар ТБ

Vodafone TV

YouTv

Початок матчу запланований на 18:00 за київським часом. Напередодні транслятор проведе передматчеву аналітичну студію, яка буде доступна на ютуб-каналі УПЛ ТБ. У свою чергу на сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо.

Інтрига матчу

Друге Класичне дербі цього сезону мало що вирішуватиме з турнірної точки зору. Динамо відірвалось від донеччан на 10 очок в УПЛ та де-факто гарантувало собі чемпіонство.

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Хіба що Олександрія може наздогнати киян, проте і команда Ротаня відстає на шість балів. Натомість Шахтар ще може посунути "аграріїв" з другого місця, яке може дати право на путівку в Лігу Європи.

Для Динамо ж важливо не тільки стати чемпіоном, а ще і пройти чемпіонат без поразок. Таке в історії УПЛ траплялось чотири рази і тричі це робили саме кияни – у 2000, 2007 та 2015 роках.