Фінал Кубка України буде у вільному доступі: хто покаже матч Шахтар – Динамо

У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України з футболу. За трофей будуть змагатися донецький Шахтар і київське Динамо.

Вперше в історії вирішальний кубковий поєдинок прийматиме Житомир. Стартовий свисток на Центральному стадіоні пролунає о 18:30.

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Де дивитися матч Шахтар – Динамо

До цього українське "Класичне" десять разів ставало фіналом національного Кубка. Кожен клуб у цих протистояннях здобув по п'ять трофеїв.

Майбутню гру між гегемонами українського футболу можна буде подивитися безплатно, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ. Вона буде у вільному доступі на ютуб-каналі УПЛ ТБ та в усій мережі мовлення, а також на Т2 "MEGOGO Спорт".

До слова. У півфіналі "гірники" здолали Полісся, а кияни – Буковину. Чинним володарем Кубка є донецький Шахтар.

Нагадаємо, що останнє "Класичне" відбулося 27 квітня. Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.