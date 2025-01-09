Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція першого матчу "гірників" у 2025 році

У четвер, 9 січня, донецький Шахтар зіграє перший контрольний поєдинок в рамках тренувального збору в Туреччині. Суперником "гірників" буде хорватська команда Динамо Загреб.

Команда Маріно Пушича готується до заключних матчів основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться наприкінці січня. В рамках підготовки до офіційних поєдинків "гірники" проведуть три спаринги, пише 24 Канал.

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Перший контрольний матч "гірників" у 2025 році

Поєдинок Шахтаря проти загребського Динамо відбудеться на полі стадіону "Regnum Carya Golf & Spa Resort" у турецькому Белеку. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Ютуб-канал "гірників" транслюватиме поєдинок у Туреччині. Дивитися за подіями матчу Шахтар – Динамо Загреб можна на сайті 24 Каналу.

Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що наступні два спаринги Шахтаря заплановані на 15 січні. Підопічні Пушича зустрінуться з болгарськими командами: Лудогорець та ЦСКА Софія.

Зазначимо, що "гірники" зберігають шанси на вихід у плей-оф ЛЧ. Для цього Шахтаря потрібно набрати чотири бали у поєдинках з французьким Брестом (22 січня) та дортмундською Боруссією (29 січня).