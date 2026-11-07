Реванш від Динамо чи ще одна перемога Шахтаря: анонс "класичного" в УПЛ

Шахтар - Динамо / Фото ФК Динамо
Лише нещодавно в Кубку України відбулось "класичне", в якому переміг Шахтар. Тепер же "гірники" приймуть Динамо у Львові у 12 турі УПЛ.
Попередня зустріч у Кубку України була фактично вирішена в середині тайму, коли Тарас Михавко отримав червону картку. Тепер же вболівальники чекають більш рівного всеукраїнського дербі в УПЛ, повідомляє 24 Канал.
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З чим Шахтар і Динамо підходять до очного матчу
Шахтар у вівторок провів матч Ліги чемпіонів, у якому поступився Спортінгу з рахунком 0:1. Традиційно перед і після поєдинків у єврокубках Арда Туран проводить ротацію, тож цікаво, чи буде багато змін у складі й тепер.
Вона точно буде на позиції центрфорда. Кауан Еліас зазнав важкої травми, через яку бразильця необхідна операція. Тому в стартовому складі гірників гратиме хтось із пари Лассіна Траоре – Лука Мейрелліш.
У Динамо ж проблем значно більше. Точно пропустять прийдешній поєдинок вінгер і новоспечений рекордсмен-бомбардир чемпіонатів України Андрій Ярмоленко. У поєдинку з Кривбасом він отримав червону картку.
Та ще більшою проблемою виглядає відсутність Тараса Михавка в центрі оборони. Захисник був вилучений саме в матчі проти Шахтаря в Кубку України. Очевидно, його замінить Тіаре.
Як Шахтар і Динамо грали між собою в попередніх зустрічах
Буквально півтора тижні тому суперники зустрічались у Кубку України. Шахтар здобув легку перемогу з рахунком 3:0, через те, що півтора тайми грав у більшості.
Перед тим у минулому сезоні "гірники" двічі обіграли киян й удома, й на виїзді. Натомість у Кубку України в тому розіграші сильнішим було Динамо.
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