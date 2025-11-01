Укр Рус
1 листопада, 08:53
Шахтар – Динамо: о котрій годині відбудеться матч між грандами УПЛ

Денис Іваненко
Основні тези
  • Матч Шахтар – Динамо відбудеться 2 листопада на "Арені Львів" о 18:00.
  • Шахтар має намір взяти реванш за поразку в 1/8 фіналу Кубка України, випереджаючи Динамо на одне очко в турнірній таблиці УПЛ перед очним протистоянням.

В Українській Прем'єр-лізі зіграно вже третину поєдинків сезону-2025/2026. Наразі триває 11 тур і його головною подією стане зустріч донецького Шахтаря та київського Динамо.

Вітчизняні гранди вдруге за тиждень проведуть очне протистояння. Цього разу господарями будуть "гірники", які прийматимуть "біло-синіх" на "Арені Львів", інформує 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Шахтар – Динамо?

Матч між гегемонами українського футболу відбудеться 2 листопада. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Обслужить цей поєдинок бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. Йому допомагатимуть асистенти Олександр Павлінов і Віталій Сухін.

Четвертим суддею призначили Олександра Кальонова. Арбітром VAR працюватиме Ігор Пасхал, а його асистентом стане Семен Шлончак. 

До слова. В цьому поєдинку Шахтар спробує взяти реванш за поразку в 1/8 фіналу Кубка України. Напередодні кияни вперше з квітня 2021 року переграли "гірників", перервавши 9-матчеву безвиграшну серію в очних протистояннях. 

Нагадаємо, що напередодні "Класичного" донецький Шахтар випереджає Динамо на одне очко в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" набрали 21 заліковий бал після десяти турів, а "біло-сині" – 20.

Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря? 

  • За даними Transfermarkt, це буде 194-та очна зустріч між грандами українського футболу. Перевагу мають динамівці, які здобули 83 перемоги при 48 нічиїх і 62 поразках. 

  • Клуби на двох лише в часи незалежності здобули 79 трофеїв. Наразі мінімальну перевагу має Шахтар 40:39.

  • В чемпіонаті України ж успішнішими є кияни. Вони 17 разів здобували чемпіонство, а "гірники" – 15.