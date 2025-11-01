Шахтар – Динамо: о котрій годині відбудеться матч між грандами УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі зіграно вже третину поєдинків сезону-2025/2026. Наразі триває 11 тур і його головною подією стане зустріч донецького Шахтаря та київського Динамо.

Вітчизняні гранди вдруге за тиждень проведуть очне протистояння. Цього разу господарями будуть "гірники", які прийматимуть "біло-синіх" на "Арені Львів", інформує 24 Канал.

Коли розпочнеться гра Шахтар – Динамо?

Матч між гегемонами українського футболу відбудеться 2 листопада. Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Обслужить цей поєдинок бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. Йому допомагатимуть асистенти Олександр Павлінов і Віталій Сухін.

Четвертим суддею призначили Олександра Кальонова. Арбітром VAR працюватиме Ігор Пасхал, а його асистентом стане Семен Шлончак.

До слова. В цьому поєдинку Шахтар спробує взяти реванш за поразку в 1/8 фіналу Кубка України. Напередодні кияни вперше з квітня 2021 року переграли "гірників", перервавши 9-матчеву безвиграшну серію в очних протистояннях.

Нагадаємо, що напередодні "Класичного" донецький Шахтар випереджає Динамо на одне очко в турнірній таблиці УПЛ. "Гірники" набрали 21 заліковий бал після десяти турів, а "біло-сині" – 20.

Що відомо про протистояння Динамо та Шахтаря?