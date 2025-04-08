УПЛ оголосила дату українського "класико": коли зіграють Динамо та Шахтар

Чемпіонат Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 наближається до розв'язки. Володар золотих нагород може визначитися в очному протистоянні Динамо та Шахтаря.

Українська Прем'єр-ліга повідомила дати матчів 26-го туру чемпіонату. Центральним поєдинком туру стане зустріч між Шахтарем та Динамо, пише 24 Канал з посиланням на сайт УПЛ.

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Дата битви Шахтар – Динамо

Вісім матчів 26-го туру УПЛ розподілені на три ігрові дні. Відкриватиме тур поєдинок між Інгульцем та Олександрією, яка теж є одним з претендентів на чемпіонство.

Українське класико Шахтар – Динамо закриватиме програму 26-го туру чемпіонату України. Дербі відбудеться у неділю, 27 квітня. Протистояння принципових конкурентів розпочнеться на "Арені-Львів" о 18:00.

Розклад матчів 26-го туру УПЛ сезону 2024/25

П'ятниця, 25 квітня

15:30. Інгулець (Петрове) – Олександрія

18:00. Зоря (Луганськ) – Лівий Берег (Київ)

Субота, 26 квітня

13:00. Чорноморець (Одеса) – Рух (Львів)

15:30. ЛНЗ (Черкаси) – Кривбас (Кривий Ріг)

18:00. Оболонь (Київ) – Карпати (Львів)

Неділя, 27 квітня

13:00. Ворскла (Полтава) – Верес (Рівне)

15:30. Колос (Ковалівка) – Полісся (Житомир)

18:00. Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Нагадаємо, що у першому колі матч між Динамо та Шахтарем не визначив переможця. Гра на стадіоні імені Валерія Лобановського завершилася внічию 1:1. Підопічні Олександра Шовковського врятувалися від поразки завдяки голу Караваєва на 87-й хвилині. У "гірників" результативний удар на рахунку Артема Бондаренка.

Після 23-х турів Динамо впевнено лідирує в турнірній таблиці з 57 очками. Шахтар йде третім, з відставанням від киян на 10 балів.