Шахтар – Динамо: відеоогляд українського "Класичного"
- Матч між Шахтарем та Динамо завершився з рахунком 2:2, зокрема завдяки голам Ваната та Кабаєва у другому таймі, що дозволило Динамо уникнути поразки.
- Динамо зберігає перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи Олександрію на чотири очки, а Шахтар на десять.
У Львові завершився центральний матч 26 туру, в якому зустрічалися Шахтар та Динамо. Українське "Класичне" тримало у напрузі вболівальників до фінального свистка.
Київське Динамо впевнено крокує до 17 чемпіонства. Однією з перешкод на шляху до золотих нагород міг стати донецький Шахтар, пише 24 Канал.
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Найкращі моменти матчу Шахтар – Динамо
У центральному матчі 26-го туру глядачі побачили чотири забиті м'ячі. У першому таймі кращий вигляд мали підопічні Маріно Пушича. "Гірники" двічі скористалися помилками динамівців.
Спочатку Кевін відкрив рахунок у зустрічі, реалізувавши пенальті за фол Михавка на Егіналду. Ще до перерви "гірники" збільшили перевагу. Бразилець Егіналду був першим на м'ячі, який Нещерет не зумів зафіксувати після удару Матвієнка, та переправив шкірястого у ворота.
Динамівці у другому таймі здійснили неймовірний камбек. На 56-й хвилині Ванат скоротив розрив у рахунку. А на третій компенсованій хвилині Кабаєв забив еквалайзер та врятував Динамо від поразки.
Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо
У турнірній таблиці Динамо утримує першу сходинку. "Біло-сині" випереджають Олександрію на чотири бали, а Шахтар на 10.