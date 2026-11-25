У середу, 25 листопада, донецький Шахтар зіграє матч 5 туру Ліги чемпіонів сезону 2026/2027. Суперником українців буде турецький клуб Фенербахче.

Поєдинок між Шахтарем і Фенербахче розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Шахтаря

В Україні матч Ліги чемпіонів у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляції зустрічі передуватиме аналітична студія MEGOGO, яка розпочнеться о 20:50.

Як Шахтар і Фенербахче виступають у ЛЧ

Нагадаємо, Шахтар розпочав основну стадію Ліги чемпіонів з виїзної нічиєї проти ПСВ (1:1) та вольової перемоги над грецьким АЕКом у Лондоні (3:1).

Проте у двох наступних турах український клуб мінімально поступився Інтеру в Мілані (0:1), і Спортінгу на стадіоні "Стемфорд Бридж" із тим самим результатом.

Фенербахче на своєму полі розійшовся миром із Ромою (1:1) та празькою Славією (2:2), а також сенсаційно переграв Ліверпуль (3:2). Єдиної осічки в турнірі турецький клуб припустився в Бірмінгемі, де розгромно поступився Астон Віллі (0:6).

Наразі Шахтар і Фенербахче у турнірній таблиці розділяє всього один заліковий бал. Тож перемога дозволить кожній з команд закріпитися в зоні плей-оф, тоді як поразка суттєво ускладнить боротьбу за вихід у наступний раунд.