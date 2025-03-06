Шахтар планує підписати Аліссона: "гірники" прибули на перемовини

Шахтар зберігає чемпіонські амбіції. "Гірники" активно працюють на трансферному ринку, аби скласти конкуренцію Динамо у гонитві за золотими медалями чемпіонату України.

Донецький клуб вже здійснив декілька трансферів цієї зими. Тепер Шахтар планує підписати ще одного талановитого та юного бразильського легіонера, повідомляє 24 канал із посиланням на Band News FM BH.

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Потенційний новачок Шахтаря

За інформацією джерела, представники Шахтаря прибули у Бразилію. "Гірники" завітали у Белу-Оризонті для переговорів з Атлетіко Мінейро щодо трансферу Аліссона.

Якщо трансфер відбудеться, то донеччани заплатять бразильському клубу за перехід 19-річного футболіста близько 14,5 мільйона євро. З яких 12 отримає Атлетіко Мінейро.

До слова. Аліссон може грати на обох флангах атаки, а також на позиції відтягнутого форварда.

Зазначимо, що бразилець лише з січня 2024 року почав грати за дорослу команду Атлетіко Мінейро. 19-річний вінгер провів на полі лише 40 хвилин.

Також Аліссон зіграв у восьми матчах за збірну Бразилії U-20. На рахунку гравця Атлетіко Мінейро один гол за національну команду.