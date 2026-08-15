Шахтар обрав стадіон на сезон Ліги чемпіонів: Мудрик буде поряд

Донецький Шахтар буде єдиним представником України в основному раунді єврокубків цього сезону. "Гірники" досі не визначилися з номінально домашнім стадіоном на Лігу чемпіонів, але очевидний фаворит вже є.

Чутки довго пов'язують донецький клуб з Лондоном. У британській столиці вони надали перевагу арені Челсі "Стемфорд Брідж", пише BBC.

Чому Шахтар гратиме Лігу чемпіонів у Лондоні

"Гірники" повертаються у головний єврокубок після перерви на один сезон і прагнуть максимально скористатися з можливості виступити одразу в основному раунді Ліги чемпіонів – серед 36 найсильніших клубів Старого світу.

Варіант з організацією домашніх матчів у Лондоні – це водночас гарантія максимальної якості газону в осінній та зимовий період і достатня місткість для продажу великої кількості квитків. До того ж, у столиці Сполученого Королівства зараз офіційно зареєстровані понад 30 тисяч українців, здатних забезпечити клубу підтримку.

Як Шахтар зупинився на варіанті зі "Стемфорд Брідж"

Стадіон Челсі став фаворитом для Шахтаря завдяки тому, що здатен вмістити 40 тисяч вболівальників – більше, ніж арени Фулгема та Брентфорда, які теж розглядалися керівництвом донецького клубу.

До того ж, між Шахтарем і Челсі існують партнерські відносини ще з 2023 року, коли відбувся перехід до Лондона вінгера Михайла Мудрика. Лондонці також активно брали участь у підготовці благодійного матчу Game4Ukraine.

Зрештою сам Челсі цьогоріч не зможе потішити власну фанатську авдиторію єврокубковими протистояннями: клуб у минулому сезоні АПЛ фінішував лише 10-им.