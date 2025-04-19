Шахтар – Колос 2:4

Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 – Ррапай, 26, Цуріков, 38, Велетень, 84, Болівар, 90+7

У суботу, 19 квітня, відбувся 25-й тур чемпіонату України. Шахтар на стадіоні "Арена Львів" приймав ковалівський Колос, повідомляє 24 канал.

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Ковалівці прибили "гірників"

Перед матчем проти Колоса Шахтар був фаворитом матчу. Проте ковалівцям було все одно розклади на папері, вони дали бій чинному чемпіону України.

Вже на 26-й хвилині матчу Аріналдо Ррапай відкрив рахунок у грі проти донеччан. Згодом перевагу Колоса подвоїв Андрій Цуріков, що шокувало господарів поля.

Проте Шахтар не здався та зміг відіграти м'яч зусиллями Марлона наприкінці першого тайму. На перерву команди пішли за рахунку 1:2 на користь Колоса.

У другій половині матчу Шахтар мав велике бажання зрівняти рахунок та навіть спробувати виграти поєдинок. "Гірники" змогли встановити паритет, але після перегляду VAR головний арбітр скасував взяття воріт через офсайд Марлона.

Наприкінці матчу Колос повів у рахунку 1:3, гол забив Владислав Велетень, але "гірники" зуміли скоротити відставання – Кевін реалізував пенальті. Згодом ковалівці знову відзначились забитим м'ячем – Болівар добив "гірників".

Відеоогляд матчу Шахтар – Колос