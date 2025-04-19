Шахтер – Колос 2:4

Голы: Марлон, 44, Кевин, 90+5 – Ррапай, 26, Цуриков, 38, Великан, 84, Боливар, 90+7

В субботу, 19 апреля, состоялся 25-й тур чемпионата Украины. Шахтер на стадионе "Арена Львов" принимал ковалевский Колос, сообщает 24 канал.

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Ковалевцы прибили "горняков"

Перед матчем против Колоса Шахтер был фаворитом матча. Однако ковалевцам было все равно расклады на бумаге, они дали бой действующему чемпиону Украины.

Уже на 26-й минуте матча Ариналдо Ррапай открыл счет в игре против дончан. Впоследствии преимущество Колоса удвоил Андрей Цуриков, что шокировало хозяев поля.

Однако Шахтер не сдался и смог отыграть мяч усилиями Марлона в конце первого тайма. На перерыв команды ушли при счете 1:2 в пользу Колоса.

Во второй половине матча Шахтер имел большое желание сравнять счет и даже попытаться выиграть поединок. "Горняки" смогли установить паритет, но после просмотра VAR главный арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда Марлона.

В конце матча Колос повел в счете 1:3, гол забил Владислав Великан, но "горняки" сумели сократить отставание – Кевин реализовал пенальти. Впоследствии ковалевцы снова отличились забитым мячом – Боливар добил "горняков".

Видеообзор матча Шахтер – Колос