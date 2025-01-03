Півзахисник Шахтаря Майкон залишається в Бразилії. Місцевий Корінтіанс знову домовився "гірниками" за оренду гравця, повідомляє 24 канал із посиланням на Globo Esporte.

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Майкон залишається в Бразилії

Стало відомо, що угода щодо оренди Майкона буде оформлена на рік. Фінансові деталі невідомі, але раніше Корінтіанс виплачував донецькому Шахтарю по 500 тисяч євро за кожну оренду бразильця.

Скоріше за все, 27-річний півзахисник приєднається до команди на початку передсезонних тренувань. У минулій кампанії бразилець 6 місяців провів у лазареті, відновлюючись від травми коліна.

Майкон виступає у складі Корінтіанс вже три роки. Бразилець неодноразово висловлювався, що не повернеться в Україну поки триває повномасштабне вторгнення.