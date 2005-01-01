Гол на 21-й секунді став шоком: Шахтар майже втратив шанси вийти у фінал Ліги конференцій

Шахтар провалив старт першого півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес, пропустивши вже на 21-й секунді. Гірники змогли зрівняти рахунок, але згодом пропустили ще двічі.

У Кракові команда Арди Турана пережила справжній холодний душ на самому початку зустрічі, коли англійці оформили найшвидший гол в історії Ліги конференцій. Донеччани відповіли після перерви, але представник АПЛ знову боляче вжалив і наблизився до фіналу, передає 24 Канал.

Що відбулося на старті матчу Шахтар – Крістал Пелес?

Початок матчу став катастрофою для Шахтаря. Уже на першій хвилині Ісмаїла Сарр скористався провалом оборони та відкрив рахунок, забивши найшвидший гол в історії третього за рангом єврокубка – на 21-й секунді.

Після цього "гірники" заволоділи ініціативою, значно переважали суперника за володінням м’ячем і тиснули через стандарти, але до перерви зрівняти рахунок не змогли.

Шахтар воскрес після перерви

На старті другого тайму тиск донеччан дав результат – Олег Очеретько після кутового повернув інтригу, зробивши рахунок 1:1. Здавалося, український клуб перехопив контроль і готовий дотиснути англійців.

Втім, Крістал Пелес швидко охолодив запал Шахтаря: Даїчі Камада завершив атаку після затяжного епізоду та знову вивів гостей уперед.

Крапку у матчі на 84-й хвилині під час швидкої контратаки поставив Ларсен, замкнувши передачу Камади.

Тепер на "гірників" чекає надскладне завдання повернути інтригу після номінально домашніх 1:3 у матчі-відповіді, який відбудеться в Лондоні за тиждень.