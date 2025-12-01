Шахтар на останніх секундах уникнув поразки від Кривбаса

У понеділок, 1 грудня, донецький Шахтар зіграв проти криворізького Кривбаса. Матч у Львові закінчив програму 14-го туру УПЛ 2025 – 2026.

Це був вже 56-та очна зустріч між Шахтарем та Кривбасом. У першому таймі команди подарували на обох три голи, інформує 24 Канал.

Як закінчився матч Шахтар – Кривбас?

Вже на 13-й хвилині Кривбас доволі несподівано повів у рахунку 0:1. Задерака відкрив рахунок у поєдинку на "Арені Львів". Перевага на табло команди ван Леувена протрималась рівно до 38-ї хвилини, коли Очеретько після скидання головою від Коноплі запхав м'яч у володіння гостей. Рахунок став рівним 1:1.

Здавалось, що колективи підуть на перерву за нічиї, але під завісу першої половини зустрічі Кривбас вдруге у цьому матчі повів у рахунку. Результативним став кутовий. На 40-й хвилині Вілівальд вивів криворізький клуб уперед після кумедного асисту від Твердохліба у падінні 1:2.

Команди продемонстрували видовищний матч, який міг закінчитись перемогою гостей. Однак вже у компенсований до поєдинку час Егіналду головою врятував "гірників" від домашньої поразки.

Фінальний свисток зафіксував результативну нічию у Львові 2:2.

Шахтар – Кривбас 2:2

Голи: Очеретько, 38, Егіналду, 90+6 – Задерака, 13, Вілівальд, 40

Яка ситуація у таблиці УПЛ після матчу?

Шахтар набрав 31 бал та продовжує лідирувати у поточному сезоні УПЛ 2025 – 2026. Відрив від найближчого переслідувача, яким є черкаське ЛНЗ, складає 2 очки.

Кривбас із 22 пунктами посідає 5-ту сходинку.

Відзначимо, що Динамо сенсаційно програло Полтаві 1:2, але зберегло 7-ме місце (20 балів).

Наступний матч Шахтар проведе 6 грудня на виїзді проти Колос. Кривбас 7 грудня прийме Олександрію.