Шахтар – Легія: о котрій розпочнеться матч "гірників" у Лізі конференцій
- Матч Шахтар – Легія відбудеться 23 жовтня о 19:45 за київським часом на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.
- Трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO та телеканалі "MEGOGO СПОРТ".
У четвер, 23 жовтня, Шахтар Донецьк зіграє проти польської Легії (Варшава) у рамках 2-го туру основного раунду Ліги конференцій-2025/2026. Команда Арди Турана спробує здобути свою другу перемогу поспіль в елітному раунді третього за силою єврокубкового турніру.
Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Команди кардинально по-різному стартували в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026, повідомляє 24 Канал.
До теми Шахтар – Легія: які шанси "гірників" здобути другу перемогу поспіль у Лізі конференцій
Коли розпочнеться матч Шахтар – Легія?
Шахтар здолав на виїзді шотландський Абердін 3:2. Голи у складі донецької команди забивали Назарина, Феррейра та Педріньйо. Натомість Легія не змогла здобути свої перші бали у домашньому поєдинку проти турецького Самсунспора. Польський колектив поступився вдома з рахунком 0:1.
Напередодні лобового матчу 23 жовтня команда Арди Турана розмістилась на 11-му місці загальної турнірної таблиці Ліги конференцій. А от клуб зі столиці Варшави із нулем посідає 23-тю сходинку (за межами стадії плей-оф).
Цікаво. Шахтар та Легія вже не вперше зіграють між собою. Двічі команди зустрічались у третьому колі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2006/2007. У двох поспіль поєдинках перемогу святкували "гірники" – 1:0 та 3:2 (дані Transfermarkt).
Відзначимо, що початок матчу Шахтар – Легія розпочнеться 23 жовтня о 19:45 (за київським часом). Традиційно матчі українських клубів у єврокубках можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Зустріч буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також поєдинок можна буде переглянути безкоштовно у прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
Передуватиме матчу Шахтаря аналітична студія, яка стартує о 18:30 (за Києвом). Її ведучим буде Віталій Кравченко. Йому компанію складуть колишні гравці збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Коментаторами поєдинку стануть Віталій Звєров та Вадим Шевякін.
Які останні новини про Шахтар перед грою Ліги конференцій?
У рамках 9-го туру УПЛ Шахтар втратив очки у виїзному матчі проти житомирського Полісся. Команди розписали нульову нічию. Після цієї мирової донеччани опустились на другу позицію турнірної таблиці УПЛ-2025/2026 (18 балів), пропустивши повз себе Кривбас (19 очок).
21 жовтня донецький клуб офіційно повідомив результати внутрішнього розслідування щодо скандалу Юхима Коноплі, який лайкав проросійські пости. Пресслужба "гірників" повідомила, що захисник визнав свою провину та долучився до придбання пікапа для фанів Шахтаря, які воюють на фронті.