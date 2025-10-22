Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Команди кардинально по-різному стартували в основному раунді Ліги конференцій-2025/2026, повідомляє 24 Канал.

До теми Шахтар – Легія: які шанси "гірників" здобути другу перемогу поспіль у Лізі конференцій

Коли розпочнеться матч Шахтар – Легія?

Шахтар здолав на виїзді шотландський Абердін 3:2. Голи у складі донецької команди забивали Назарина, Феррейра та Педріньйо. Натомість Легія не змогла здобути свої перші бали у домашньому поєдинку проти турецького Самсунспора. Польський колектив поступився вдома з рахунком 0:1.

Напередодні лобового матчу 23 жовтня команда Арди Турана розмістилась на 11-му місці загальної турнірної таблиці Ліги конференцій. А от клуб зі столиці Варшави із нулем посідає 23-тю сходинку (за межами стадії плей-оф).

Цікаво. Шахтар та Легія вже не вперше зіграють між собою. Двічі команди зустрічались у третьому колі кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2006/2007. У двох поспіль поєдинках перемогу святкували "гірники" – 1:0 та 3:2 (дані Transfermarkt).

Відзначимо, що початок матчу Шахтар – Легія розпочнеться 23 жовтня о 19:45 (за київським часом). Традиційно матчі українських клубів у єврокубках можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Зустріч буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також поєдинок можна буде переглянути безкоштовно у прямому ефірі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Передуватиме матчу Шахтаря аналітична студія, яка стартує о 18:30 (за Києвом). Її ведучим буде Віталій Кравченко. Йому компанію складуть колишні гравці збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Коментаторами поєдинку стануть Віталій Звєров та Вадим Шевякін.

Які останні новини про Шахтар перед грою Ліги конференцій?