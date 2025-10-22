Поединок Шахтер – Легия состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Команды кардинально по-разному стартовали в основном раунде Лиги конференций-2025/2026, сообщает 24 Канал.

К теме Шахтер – Легия: каковы шансы "горняков" одержать вторую победу подряд в Лиге конференций

Когда начнется матч Шахтер – Легия?

Шахтер одолел на выезде шотландский Абердин 3:2. Голы в составе донецкой команды забивали Назарина, Феррейра и Педриньо. Зато Легия не смогла получить свои первые баллы в домашнем поединке против турецкого Самсунспора. Польский коллектив уступил дома со счетом 0:1.

Накануне лобового матча 23 октября команда Арды Турана разместилась на 11-м месте общей турнирной таблицы Лиги конференций. А вот клуб из столицы Варшавы с нулем занимает 23-ю строчку (за пределами стадии плей-офф).

Интересно. Шахтер и Легия уже не впервые сыграют между собой. Дважды команды встречались в третьем круге квалификации Лиги чемпионов сезона-2006/2007. В двух подряд поединках победу праздновали "горняки" – 1:0 и 3:2 (данные Transfermarkt).

Отметим, что начало матча Шахтер – Легия начнется 23 октября в 19:45 (по киевскому времени). Традиционно матчи украинских клубов в еврокубках можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Встреча будет доступна на ОТТ-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Также поединок можно будет посмотреть бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Предшествовать матчу Шахтера будет аналитическая студия, которая стартует в 18:30 (по Киеву). Ее ведущим будет Виталий Кравченко. Ему компанию составят бывшие игроки сборной Украины – Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Комментаторами поединка станут Виталий Зверов и Вадим Шевякин.

Какие последние новости о Шахтере перед игрой Лиги конференций?