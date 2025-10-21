Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться на Міському стадіоні імені Генріка Реймана у польському Кракові. Тому у суперника "гірників" гарантовано буде підтримка. Початок зустрічі – 19:45 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Шахтар – Легія?

Команди кардинально по-різному стартували у розіграші основного раунду Ліги конференцій. У першому турі Шахтар здобув виїзну перемогу над Абердіном 3:2. Голи у складі донецького клубу забивали Назарина, Феррейра та Педріньйо.

Натомість Легія мінімально вдома програла турецькому Самсунспору 0:1. Цікаво, що якраз турецький клуб у 2-му турі протистоятиме київському Динамо (23 жовтня).

Після стартового туру команда Арди Турана з 3 балами йде на 11-му місці у загальній турнірній таблиці Ліги конференцій-2025/2026. Польський клуб із нулем посідає 23-тю сходинку.

До слова. У минулому Шахтар вже двічі зустрічався із Легією. "Гірники" мають позитивну статистику виступів проти цього польського колективу – дві перемоги 1:0 та 3:2. Востаннє ці команди грали між собою у 3-му колі кваліфікації Ліги чемпіонів-2006/2007.

Напередодні лобового матчу обидва клуби провели свої ігри у внутрішніх чемпіонатах. Шахтар розписав нульову мирову із житомирським Поліссям. Легія ж на виїзді програла Заглембє 3:1.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Шахтар – фаворит протистояння по лінії Favbet. Перемогу "гірників" оцінюють в 1,74. Натомість на звитягу Легії дають 4,45. Мирова у Кракові – 4,20.

Тотал матчу більше 2,5 голів – 1,75. А от на те, що "гірники" заб'ють у ворота польського суперника більше одного голу стоїть коефіцієнт 1,23.

Ймовірно, що обидві команди відзначаться голами: так – 1,75; ні – 2,08.

Першим рахунок на табло можуть розмочити господарі – 1,59. Натомість на перший гол у зустрічі від гостей із Варшави дають коефіцієнт 2,69.

Які шанси у Шахтаря виграти всуху – 2,99. А от коефіцієнт 1,56 стоїть на нічию в одному з таймів.