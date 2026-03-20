Фани Леха відзначились ганебними скандуваннями на матчі з Шахтарем: чим провокували українців
- Фани Леха скандували образливі для українців гасла під час матчу з Шахтарем, зокрема згадували Степана Бандеру та Волинську трагедію.
- Шахтар програв Леху 2:1, але пройшов далі завдяки перемозі 3:1 у першій грі, причому матч завершився бійкою на полі.
Матч 1/8 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Лехом у Кракові супроводжувався провокаціями з боку фанів польської команди. Ультрас Леха викликають відразу навіть серед польської вболівальницької спільноти.
Гостьовий сектор відзначився мерзенним вчинком, скандуючи під час гри образливі для українців гасла. Зачепили й болючі історичні питання між двома народами, пише "Трибуна".
Дивіться також Напружений матч з автоголом суперників: як завершився матч-відповідь Шахтаря
Як вболівальники Леха провокували українців під час матчу з Шахтарем?
Ультрас команди з Познані, як і під час домашньої гри, кричали нецензурні висловлювання про провідника Організації українських націоналістів Степана Бандеру.
Також вболівальники скандували "Пам'ятаємо Волинь", натякаючи на історичну суперечку між Україною і Польщею щодо подій 1943 року. Тоді під час протистояння між Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою, за оцінками українських істориків, загинули 100 тисяч поліків та 40 тисяч українців.
За свідченнями очевидців, фани Леха займалися провокаціями не лише на трибунах, але й до початку матчу за межами арени в Кракові.
Як зіграли Шахтар і Лех?
- Польській команді вдалося обіграти "гірників" з рахунком 2:1, дублем ще в першому таймі відзначився шведський нападник Ішак.
- Завдяки перемозі 3:1 у першій грі володар Кубка України все ж пройшов далі з перевагою в один м'яч.
- Після фінального свистка на полі розпочалася бійка, а ще під час гри за емоції попередження отримав наставник донеччан Арда Туран.