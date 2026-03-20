Фани Леха відзначились ганебними скандуваннями на матчі з Шахтарем: чим провокували українців

Матч 1/8 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем і Лехом у Кракові супроводжувався провокаціями з боку фанів польської команди. Ультрас Леха викликають відразу навіть серед польської вболівальницької спільноти.

Гостьовий сектор відзначився мерзенним вчинком, скандуючи під час гри образливі для українців гасла. Зачепили й болючі історичні питання між двома народами, пише "Трибуна".

Як вболівальники Леха провокували українців під час матчу з Шахтарем?

Ультрас команди з Познані, як і під час домашньої гри, кричали нецензурні висловлювання про провідника Організації українських націоналістів Степана Бандеру.

Також вболівальники скандували "Пам'ятаємо Волинь", натякаючи на історичну суперечку між Україною і Польщею щодо подій 1943 року. Тоді під час протистояння між Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою, за оцінками українських істориків, загинули 100 тисяч поліків та 40 тисяч українців.

За свідченнями очевидців, фани Леха займалися провокаціями не лише на трибунах, але й до початку матчу за межами арени в Кракові.

