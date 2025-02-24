Лівий Берег дав бій чемпіону: Шахтар завдяки голу Шведа вирвав перемогу у матчі 18-го туру УПЛ
- Шахтар переміг Лівий Берег 1:0 завдяки голу Шведа на 61-й хвилині матчу 18-го туру УПЛ.
- Шахтар займає третє місце в турнірній таблиці з 36 очками, в той час як Лівий Берег з 16 балами перебуває у зоні перехідних матчів.
Поєдинок Львові між Шахтарем та Лівим Берегом закривав програму 18-го туру УПЛ. Матч виявився непростим для підопічних Маріно Пушича
Шахтар – Лівий Берег 1:0
Гол: Швед, 61
У понеділок, 24 лютого, на "Арені Львів" відбувся матч 18-го туру УПЛ між командами Шахтар та Лівий Берег. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання на сезон, пише 24 Канал.
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Перший гол Шведа у сезоні
Головний тренер "гірників" Маріно Пушич довірив місце в основі Мар'яну Шведу, який відзначався результативними діями у контрольних матчах на зборах у Туреччині. Натомість зимові новачки Шахтаря Арройо та Кауан Еліас залишилися на лаві запасних.
У першому таймі кияни створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт Різника. Непогані шанси відкрити рахунок змарнували Сухоручко та Синиця.
На перерву команди пішли з нулями на табло. У другому таймі Шахтар додав обертів. На 61-й хвилині Швед скористався скидкою Траоре та головою пробив точно у ворота.
За кілька хвилин зобов'язаний був забивати Еліас, який зі зручної позиції пробив вище воріт. Усі намагання "гірників" збільшити перевагу завершилися нічим.
У підсумку матч Шахтар переміг Лівий Берег з мінімальним рахунком 1:0. Нагадаємо, що у першому колі протистояння команд завершилося з аналогічним результатом.
Відеоогляд матчу Шахтар – Лівий Берег
- "Гірники" з 36 очками займають третє місце у турнірній таблиці. Команда Пушича відстає від Динамо, яке йде першим, на десять балів.
- Лівий Берег залишився у зоні перехідних матчів. "Лелеки" набрали 16 балів у 18 матчах.