Лівий Берег дав бій чемпіону: Шахтар завдяки голу Шведа вирвав перемогу у матчі 18-го туру УПЛ

Поєдинок Львові між Шахтарем та Лівим Берегом закривав програму 18-го туру УПЛ. Матч виявився непростим для підопічних Маріно Пушича

Шахтар – Лівий Берег 1:0

Гол: Швед, 61

У понеділок, 24 лютого, на "Арені Львів" відбувся матч 18-го туру УПЛ між командами Шахтар та Лівий Берег. Суперники вирішують діаметрально протилежні завдання на сезон, пише 24 Канал.

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Перший гол Шведа у сезоні

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич довірив місце в основі Мар'яну Шведу, який відзначався результативними діями у контрольних матчах на зборах у Туреччині. Натомість зимові новачки Шахтаря Арройо та Кауан Еліас залишилися на лаві запасних.

У першому таймі кияни створили кілька небезпечних моментів поблизу воріт Різника. Непогані шанси відкрити рахунок змарнували Сухоручко та Синиця.

На перерву команди пішли з нулями на табло. У другому таймі Шахтар додав обертів. На 61-й хвилині Швед скористався скидкою Траоре та головою пробив точно у ворота.

За кілька хвилин зобов'язаний був забивати Еліас, який зі зручної позиції пробив вище воріт. Усі намагання "гірників" збільшити перевагу завершилися нічим.

У підсумку матч Шахтар переміг Лівий Берег з мінімальним рахунком 1:0. Нагадаємо, що у першому колі протистояння команд завершилося з аналогічним результатом.

Відеоогляд матчу Шахтар – Лівий Берег