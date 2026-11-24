ПСЖ активно шукає варіанти поповнення складу після кількох важких травм провідних гравців. Одним з кандидатів на трансфер є футболіст Шахтаря Аліссон Сантана.

Бразильський вінгер зацікавив парижан після травм Хвічі Кварацхелії та Дезіре Дуе, які пошкодили хрестоподібні зв’язки коліна. Про інтерес на трансферному ринку повідомляє акаунт Екрема Конура у соцмережі Х.

Чому ПСЖ звернув увагу на футболіста УПЛ

За інформацією джерела, чинні чемпіони Франції протягом останніх тижнів зібрали інформацію про кількох бразильських гравців у пошуках підсилення атаки.

Конур зазначає, що керівники Челсі відмовилися від угоди щодо Ештевау, а Раян з Борнмута також отримав травму, тому, швидше за все, теж пропустить середину сезону.

Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана став більш досяжною ціллю. 21-річний бразилець добре себе проявив в Україні та привернув увагу скаутів ПСЖ,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що наразі гра вінгера донецького клубу часто викликає схвальні відгуки футбольних експертів. В інтерв’ю 24 Каналу перспективи футболіста відзначав колишній воротар Шахтаря Юрій Вірт.

Як трансфер Аліссона може вплинути на Шахтар

Правий вінгер провів у поточній кампанії 16 матчів в усіх клубних турнірах. В його активі наразі 6 голів та 5 результативних передач.

Під час листопадової міжнародної паузи 21-річний гравець дебютував за дорослу збірну Бразилії. Зазначимо, що потенційний трансфер може за певних обставин позбавити Шахтар важливого гравця під час завершальних турів основного етапу Ліги чемпіонів. Поєдинки проти Лейпцига та Реала відбудуться уже під час зимового вікна для переходів.

Нагадаємо, що група футболістів українського клубу затрималася на пункті пропуску через додаткові перевірки з боку польських прикордонників.

Сталося це під час мандрівки до Лондона, де 25 листопада о 22:00 за київським часом відбудеться матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче.