Це дуже важливо, – ексгравець збірної України назвав найкращих українців Шахтаря

Шахтар зіграв у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. У матчі проти Спортінга впевнену гру продемонстрували українські виконавці.

Колишній футболіст збірної України Сергій Дірявка прокоментував гру "гірників" у Лізі чемпіонів. В інтерв’ю для 24 Каналу експерт відзначив трьох збірників.

Хто з українців вплинув на гру проти Спортінга

За словами колишнього футболіста національної команди та низки клубів УПЛ, латиноамериканські футболісти обох колективів демонстрували хороший контроль м’яча.

Мали вплив на футбол Шахтаря також і українці. Єгор Назарина, Микола Матвієнко, Валерій Бондар контролювали гру. Вони прогресують на рівні Ліги чемпіонів. Це дуже важливо для збірної України,

– сказав Сергій Дірявка.

Зазначимо, що після програного поєдинку (0:1) взяв слово також і головний тренер українського клубу Арда Туран. Фахівець говорив про суддівство.

Коли наступний матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар наразі перебуває на середині шляху на етапі ліги: попереду у команди Турана ще 4 матчі у межах Ліги чемпіонів.

Зокрема, наступна гра відбудеться після міжнародної паузи. Так, 25 листопада Шахтар у Лондоні зустрінеться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Також до завершення етапу ліги суперниками "гірників" будуть словацький Слован, німецький Лейпциг та іспанський Реал.