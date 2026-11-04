Це дуже важливо, – ексгравець збірної України назвав найкращих українців Шахтаря
Шахтар зіграв у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. У матчі проти Спортінга впевнену гру продемонстрували українські виконавці.
Колишній футболіст збірної України Сергій Дірявка прокоментував гру "гірників" у Лізі чемпіонів. В інтерв’ю для 24 Каналу експерт відзначив трьох збірників.
Хто з українців вплинув на гру проти Спортінга
За словами колишнього футболіста національної команди та низки клубів УПЛ, латиноамериканські футболісти обох колективів демонстрували хороший контроль м’яча.
Мали вплив на футбол Шахтаря також і українці. Єгор Назарина, Микола Матвієнко, Валерій Бондар контролювали гру. Вони прогресують на рівні Ліги чемпіонів. Це дуже важливо для збірної України,
– сказав Сергій Дірявка.
Зазначимо, що після програного поєдинку (0:1) взяв слово також і головний тренер українського клубу Арда Туран. Фахівець говорив про суддівство.
Коли наступний матч Шахтаря у Лізі чемпіонів
Шахтар наразі перебуває на середині шляху на етапі ліги: попереду у команди Турана ще 4 матчі у межах Ліги чемпіонів.
Зокрема, наступна гра відбудеться після міжнародної паузи. Так, 25 листопада Шахтар у Лондоні зустрінеться з турецьким Фенербахче. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Також до завершення етапу ліги суперниками "гірників" будуть словацький Слован, німецький Лейпциг та іспанський Реал.