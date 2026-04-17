Шотландія у тривозі: Шахтар краде мрію Рейнджерс
- Шахтар має шанс оминути кваліфікацію в Лізі чемпіонів, якщо виграє УПЛ і досягне успіху в Лізі конференцій.
- Рейнджерс конкурує за це місце через значний фінансовий бонус у 34 мільйони євро, який надається учасникам основного раунду.
Через низьку позицію у таблиці коефіцієнтів Україна втратила пряму путівку для переможця УПЛ в основний раунд Ліги чемпіонів. Проте для Шахтаря цього сезону залишається цілком реальний шанс оминути тривалу й складну кваліфікацію.
За правилами УЄФА, місце переможця Ліги чемпіонів в разі, якщо він кваліфікується через внутрішній чемпіонат, дістається найкращому за рейтингом чемпіону своєї країни. Як пише Daily Record, боротьба зараз точиться між Шахтарем і шотландським Рейнджерс.
Що потрібно Шахтарю, щоб вийти в основний раунд Ліги чемпіонів?
В особистому рейтингу донеччани серед клубів, які не матимуть прямої путівки у Лігу чемпіонів, поступаються Олімпіакосу і Рейнджерс.
Але клуб з Пірея на 5 очок відстає від лідерів чемпіонату Греції АЕКа, тож навряд зможе тріумфувати цьогоріч. Проблеми є і в команди з Глазго, яка наразі на один заліковий бал позаду Гартс – але тут шанси набагато вищі.
Згідно з клубним рейтингом УЄФА, між Шахтарем і Рейнджерс різниця у три бали, а шотландці вже давно завершили єврокубковий шлях, проваливши Лігу Європи. Тож усе в руках підопічних Арди Турана: їм потрібно перемогти в УПЛ і, наприклад, виграти та зіграти внічию з Кристал Пелас у півфіналі Ліги конференцій. Тоді навіть результат фіналу вже не буде відігравати ролі.
Чому Рейнджерс так переймається за місце у Лізі чемпіонів?
- Справа не лише у спортивній складовій: пряме потрапляння в основний раунд найбільш престижного єврокубка супроводжується чималим фінансовим бонусом.
- За підрахунками, кожен учасник раунду ліги отримує від УЄФА близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів гарантовано, тобто приблизно 34 мільйони євро.
- Востаннє "гірники" виступали у Лізі чемпіонів у сезоні 2024/2025 років, їм не вдалося вийти у плей-оф із 7 набраними очками.