Поєдинок у Львові між Шахтарем та ЛНЗ закривав програму 8-го туру УПЛ. Підопічні Арди Турана несподівано поступилися амбітній команді з Черкас.

У неділю, 5 жовтня, відбувся центральний матч 8-го туру УПЛ Шахтар – ЛНЗ. "Гірники" у разі перемоги мали чудову нагоду відірватися від Динамо в турнірній таблиці, пише 24 Канал.

Як Шахтар програв ЛНЗ у Львові?

Команда Арди Турана грала поєдинок після матчу в Лізі конференцій з Абердіном (3:2). Два дні не вистачило для повного відновлення гравцям Шахтаря.

Черкаський ЛНЗ на всі сто скористався проблемами "гірників". Вже на четвертій хвилині зустрічі гості повели в рахунку. Нігерійський легіонер ЛНЗ Обах Проспер завершив фланговий прорив прострілом на Дениса Кузика, який ударом в один дотик поцілив у ворота. Черкащани несподівано повели в рахунку.

Здавалося, що "гірники" зуміють швидко відігратися, однак цього не сталося. Ба більше, у другому таймі футболісти ЛНЗ забили Шахтарю ще двічі. Спочатку Ассінор збільшив перевагу, а згодом Рябов довів рахунок до розгромного.

До честі "гірників" вони зуміли забити гол престижу. На 85-й хвилині матчу Єгор Назарина ударом зі штрафного метрів з 28 забив красень-гол.

Та це був вечір команди Віталія Пономарьова. За кілька хвилин до завершення матчу нігерієць Проспер холоднокровно забив четвертий м'яч у ворота Різника.

Фінальний свисток арбітра зафіксував сенсаційний результат – перемогу ЛНЗ над Шахтарем з рахунком 4:1.

Шахтар – ЛНЗ 1:4

Голи: Назарина, 85 – Кузик, 14, Ассінор, 61, Рябов, 71, Проспер, 89

