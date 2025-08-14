Донецький Шахтар 14 серпня зіграв другий матч проти грецького Панатінаїкоса у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи-2025/2026. Команда Арди Турана вилетіла до Ліги конференцій.

Перша гра в Афінах завершилась внічию з рахунком 0:0. Тому обидві команди перед другим протистоянням мали хороші шанси на вихід у наступний раунд турніру, пише 24 канал.

Які кадрові втрати у Шахтаря?

Шахтар не у своєму оптимальному складі вирушив на матч проти Панатінаїкоса у Лізі Європи. "Гірники" поїхали на відповідальну гру без шістьох футболістів основного складу або ж поруч.

"Гірникам" не змогли допомогти через ушкодження Егіналду, Лассіна Траоре, Кевін, Дмитро Криськів, Педріньйо. Тоді як Георгій Судаков через смерть батька покинув розташування команди напередодні протистояння.

Шахтар – Панатінаїкос 0:0 (3:4 по пенальті)

Вилучення: Очеретько, 81 – Шахтар

Шахтар та Панатінаїкос доволі обережно почали матч. Проте "гірники" вже на 7-й хвилині зуміли створити небезпеку біля воріт гостей, але забити не змогли – не вистачило сантиметрів.

Згодом "гірники" заволоділи ініціативою, а греки свідомо віддали м'яч донеччанам та намагались вибігати у контратаки. Підопічні Арди Турана майже усі спроби суперника зупиняли у центрі поля.

Оборона Панатінаїкоса діяла впевнено та не давала гравцям Шахтаря увійти у завершальну фазу. "Гірники" змогли вразити ворота суперника, але боковий арбітр зафіксував офсайд у Невертона. Перший тайм – 0:0.

У другому таймі гра майже не змінилась. Проте наприкінці матчу Олег Очеретько отримав червону картку (друга жовта), таким чином "гірники" залишились удесятьох на заключні хвилини гри. Також рефері вилучив головного тренера Арду Турана.

Валідольні екстра тайми

Друга половина гри завершилась з нічийним рахунком 0:0. Команди перейшли у екстра тайми.

У першому екстра таймі Шахтар, попри вилучення, не закрився. А намагався навпаки забити гол, однак через брак сил та надійний захист суперника, "гірники" не змогли відкрити рахунок.

У другому екстра таймі греки почали нагнітати, тоді як Шахтар почав більше думати про оборону. Команди не змогли забити та перейшли у серію пенальті, де суперник донеччан виявився сильнішим – 3:4.