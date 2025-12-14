Шахтар оголосив про трансфер сенсаційного новачка УПЛ: які кошти заплатили "гірники"

Шахтар продовжує активно працювати на трансферному ринку. "Гірники" підписали першого зимового новачка, послабивши конкурента у боротьбі за чемпіонство.

Донеччани оголосили про підписання Проспера Обаха з черкаського ЛНЗ, що наразі займає перше місце у турнірній таблиці УПЛ 2025 – 2026. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Шахтаря.

Що відомо про трансфер Оба?

22-річний нігерійський футболіст підписав контракт з Шахтарем до 31 грудня 2030. До команди Обах приєднається після відкриття трансферного вікна – 1 січня 2026 року.

Деталі трансферу не розголошуються. Проте за інформацією "ТаТоТаке", "гірники" заплатили черкаському клубу 4,4 мільйона євро за підписання нігерійського вінгера.

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар обіграв Хамрун Спартанс у Лізі конференцій. І таким чином донеччани гарантували собі участь у раунді плей-офф турнір, що розпочнеться наприкінці зими 2026 року.

Як новачок Шахтаря потрапив в УПЛ?