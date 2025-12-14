Шахтар оголосив про трансфер сенсаційного новачка УПЛ: які кошти заплатили "гірники"
- Шахтар підписав 22-річного нігерійського футболіста Проспера Обаха з ЛНЗ, контракт діє до 31 грудня 2030 року.
- За інформацією "ТаТоТаке", Шахтар заплатив 4,4 мільйона євро за трансфер Обаха.
Шахтар продовжує активно працювати на трансферному ринку. "Гірники" підписали першого зимового новачка, послабивши конкурента у боротьбі за чемпіонство.
Донеччани оголосили про підписання Проспера Обаха з черкаського ЛНЗ, що наразі займає перше місце у турнірній таблиці УПЛ 2025 – 2026. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Шахтаря.
Читайте також Екстренер Мілана раптово заговорив про бажання очолити збірну України
Що відомо про трансфер Оба?
22-річний нігерійський футболіст підписав контракт з Шахтарем до 31 грудня 2030. До команди Обах приєднається після відкриття трансферного вікна – 1 січня 2026 року.
Деталі трансферу не розголошуються. Проте за інформацією "ТаТоТаке", "гірники" заплатили черкаському клубу 4,4 мільйона євро за підписання нігерійського вінгера.
Нагадаємо, що нещодавно Шахтар обіграв Хамрун Спартанс у Лізі конференцій. І таким чином донеччани гарантували собі участь у раунді плей-офф турнір, що розпочнеться наприкінці зими 2026 року.
Як новачок Шахтаря потрапив в УПЛ?
Обах є вихованцем Супрім Кінгз з Нігерії. Однак у 2022 році нігерійський футболіст приєднався до Візели.
У португальському клубі він почав виступати за молодіжну команду U-23. У минулому сезоні 22-річний вінгер потрапив у дорослу команду, де забив 10 голів і віддав 6 асистів у 33 матчах у всіх турнірах.
Влітку цього року нігерієць став гравцем ЛНЗ. У поточному сезоні він забив 7 голів у чемпіонаті України та є одним з найкращим бомбардирів елітного дивізіону країни.