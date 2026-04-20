Шахтар розбив прокляття Полісся і очолив турнірну таблицю УПЛ

Шість спроб знадобилося донецькому Шахтарю, щоб вперше забити і вперше обіграти житомирське Полісся в Українській Прем'єр-лізі. Центральний матч 24-го туру на "Арені-Львів" видався більш емоційним, ніж видовищним.

"Гірники" у першому таймі не спромоглися пробити жодного разу навіть не у площину, а просто в напрямі воріт житомирян. Попри це, свою нагоду по перерві підопічні Арди Турана реалізували, повідомляє 24 Канал.

Як зіграли Шахтар і Полісся в УПЛ?

Нерви і бажання втриматися від помилок переважили у першому таймі: на обидві команди не набралося жодного удару у площину воріт, а єдина жовта картка дісталася наставнику Полісся Руслану Ротаню за надмірні емоції.

Жвавіше стало по перерві, особливо після того, як Шахтар забив з буквально першої своєї нагоди. Аліссон виконав навіс від кутового прапорця, голкіпер гостей Євген Волинець помилився з вибиванням м'яча, а захисник донеччан Валерій Бондар вдало підставив коліно.

Гра стала відкритішою, але скоріше Шахтар був близьким до того, щоб збільшити перевагу, ніж Полісся до відновлення рівноваги.

Фінальний свисток Віктора Копієвського зафіксував перемогу господарів 1:0.

