Принесе трофеї на міжнародній арені: гендиректор Шахтаря амбітно представив нового тренера

Донецький Шахтар швидко знайшов заміну Маріно Пушичу. В новому сезоні "гірників" тренуватиме турецький фахівець Арда Туран.

Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран був справжньою легендою збірної Туреччини. Під час ігрової кар'єри харизматичний півзахисник грав за Барселону та Атлетіко, пише 24 Канал.

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Шахтар розраховує на нового тренера

На тренерській ниві 38-річний фахівець наразі не може похизуватися значними досягненнями, адже він працював у скромному Еюпспорі. Однак це не бентежить керівництво "гірників", яке вірить у тренерський геній Турана.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін у своєму фейсбуці розповів, які цілі стоять перед амбітним коучем з Туреччини.

Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені,

– написав Палкін.

Нагадаємо, що Арда Туран підписав з "гірниками" контракт на два сезони, до літа 2027 року. Зміни на тренерському містку Шахтаря стали наслідком провалу в чемпіонаті України, де донеччани опинилися на незвичному третьому місці.

Зазначимо, що в Еюпспорі під керівництвом Турана грав екскапітан Шахтаря Тарас Степаненко. Сезон-2024/25 його команда завершила на шостому місці в турецькій Суперлізі.