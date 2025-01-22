Донецький Шахтар готується до свого сьомого матчу в Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича у номінально домашньому матчі битиметься із французьким Брестом, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів
Історія боїв з французами
Для "гірників" це буде 22-га єврокубкова зустріч із клубом з Франції. Баланс зустрічей на боці української команди – 9 перемог та по шість нічиїх і поразок. Логічно, що це буде перший матч Шахтаря проти Бреста.
Все тому, що "пірати" проводять свій дебютний сезон в єврокубках. Натомість "гірники" вже зустрічались аж із вісьмома французькими командами. У шести випадках далі пройшли донеччани, у п'яти – французи.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|СУПЕРНИК
|ВДОМА
|В ГОСТЯХ
|1979-1980
|Кубок УЄФА
|1 раунд
|Монако
|2:1
|0:2
|2005-2006
|Кубок УЄФА
|група
|Ренн
|-
|1:0
|2005-2006
|Кубок УЄФА
|1/16 фіналу
|Лілль
|0:0
|2:3
|2006-2007
|Кубок УЄФА
|1/16 фіналу
|Нансі
|1:1
|1:0
|2008-2009
|Кубок УЄФА
|1/4 фіналу
|Марсель
|2:0
|2:1
|2009-2010
|Ліга Європи
|група
|Тулуза
|4:0
|2:0
|2015-2016
|Ліга чемпіонів
|група
|ПСЖ
|0:3
|0:2
|2018-2019
|Ліга чемпіонів
|група
|Ліон
|1:1
|2:2
|2021-2022
|Ліга чемпіонів
|плей-оф квал.
|Монако
|2:2
|1:0
|2022-2023
|Ліга Європи
|1/16 фіналу
|Ренн
|2:1
|1:2 (пен 5:4)
|2023-2024
|Ліга Європи
|1/16 фіналу
|Марсель
|2:2
|1:3
Останні три сезони Шахтар незмінно перетинався із французами на євроарені, при цьому ще і за різних тренерів. Де Дзербі проходив Монако у кваліфікації Ліги чемпіонів, Йовічевич бив Ренн у плей-оф Ліги Європи.
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А ось Маріно Пушич свій перший французький іспит не пройшов, поступившись у плей-оф ЛЄ минулого сезону Марселю. Відзначимо, що Шахтар підходить до бою із Брестом на 28-му місці у загальній таблиці Ліги чемпіонів.
"Гірники" відстають від прохідної зони на чотири бали, тому вимушені грати лише на перемогу у звітному матчі. В останньому турі основного етапу ЛЧ, який пройде за тиждень, Шахтар зіграє з дортмундською Боруссією.