Донецкий Шахтер готовится к своему седьмому матчу в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича в номинально домашнем матче сразится с французским Брестом, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Онлайн-трансляция матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов
История боев с французами
Для "горняков" это будет 22-я еврокубковая встреча с клубом из Франции. Баланс встреч на стороне украинской команды – 9 побед и по шесть ничьих и поражений. Логично, что это будет первый матч Шахтера против Бреста.
Все потому, что "пираты" проводят свой дебютный сезон в еврокубках. Зато "горняки" уже встречались аж с восемью французскими командами. В шести случаях дальше прошли дончане, в пяти – французы.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СОПЕРНИК
|ДОМА
|В ГОСТЯХ
|1979-1980
|Кубок УЕФА
|1 раунд
|Монако
|2:1
|0:2
|2005-2006
|Кубок УЕФА
|группа
|Ренн
|-
|1:0
|2005-2006
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Лилль
|0:0
|2:3
|2006-2007
|Кубок УЕФА
|1/16 финала
|Нанси
|1:1
|1:0
|2008-2009
|Кубок УЕФА
|1/4 финала
|Марсель
|2:0
|2:1
|2009-2010
|Лига Европы
|группа
|Тулуза
|4:0
|2:0
|2015-2016
|Лига чемпионов
|группа
|ПСЖ
|0:3
|0:2
|2018-2019
|Лига чемпионов
|группа
|Лион
|1:1
|2:2
|2021-2022
|Лига чемпионов
|плей-офф квал.
|Монако
|2:2
|1:0
|2022-2023
|Лига Европы
|1/16 финала
|Ренн
|2:1
|1:2 (пен 5:4)
|2023-2024
|Лига Европы
|1/16 финала
|Марсель
|2:2
|1:3
Последние три сезона Шахтер неизменно пересекался с французами на евроарене, при этом еще и при разных тренерах. Де Дзерби проходил Монако в квалификации Лиги чемпионов, Йовичевич бил Ренн в плей-офф Лиги Европы.
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А вот Марино Пушич свой первый французский экзамен не прошел, уступив в плей-офф ЛЕ прошлого сезона Марселю. Отметим, что Шахтер подходит к бою с Брестом на 28-м месте в общей таблице Лиги чемпионов.
"Горняки" отстают от проходной зоны на четыре балла, поэтому вынуждены играть только на победу в отчетном матче. В последнем туре основного этапа ЛЧ, который пройдет через неделю, Шахтер сыграет с дортмундской Боруссией.