Донецкий Шахтер готовится к своему седьмому матчу в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича в номинально домашнем матче сразится с французским Брестом, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Шахтер – Брест в Лиге чемпионов

История боев с французами

Для "горняков" это будет 22-я еврокубковая встреча с клубом из Франции. Баланс встреч на стороне украинской команды – 9 побед и по шесть ничьих и поражений. Логично, что это будет первый матч Шахтера против Бреста.

Все потому, что "пираты" проводят свой дебютный сезон в еврокубках. Зато "горняки" уже встречались аж с восемью французскими командами. В шести случаях дальше прошли дончане, в пяти – французы.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СОПЕРНИК ДОМА В ГОСТЯХ 1979-1980 Кубок УЕФА 1 раунд Монако 2:1 0:2 2005-2006 Кубок УЕФА группа Ренн - 1:0 2005-2006 Кубок УЕФА 1/16 финала Лилль 0:0 2:3 2006-2007 Кубок УЕФА 1/16 финала Нанси 1:1 1:0 2008-2009 Кубок УЕФА 1/4 финала Марсель 2:0 2:1 2009-2010 Лига Европы группа Тулуза 4:0 2:0 2015-2016 Лига чемпионов группа ПСЖ 0:3 0:2 2018-2019 Лига чемпионов группа Лион 1:1 2:2 2021-2022 Лига чемпионов плей-офф квал. Монако 2:2 1:0 2022-2023 Лига Европы 1/16 финала Ренн 2:1 1:2 (пен 5:4) 2023-2024 Лига Европы 1/16 финала Марсель 2:2 1:3

Последние три сезона Шахтер неизменно пересекался с французами на евроарене, при этом еще и при разных тренерах. Де Дзерби проходил Монако в квалификации Лиги чемпионов, Йовичевич бил Ренн в плей-офф Лиги Европы.

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А вот Марино Пушич свой первый французский экзамен не прошел, уступив в плей-офф ЛЕ прошлого сезона Марселю. Отметим, что Шахтер подходит к бою с Брестом на 28-м месте в общей таблице Лиги чемпионов.

"Горняки" отстают от проходной зоны на четыре балла, поэтому вынуждены играть только на победу в отчетном матче. В последнем туре основного этапа ЛЧ, который пройдет через неделю, Шахтер сыграет с дортмундской Боруссией.