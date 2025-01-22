Напередодні битви з Брестом в Лізі чемпіонів: як Шахтар грав проти команд з Франції

Донецький клуб зіграє із новачком Ліги чемпіонів у сьомому турі. "Гірники" мають багату історію стосунків із французькими командами різного рівня.

Донецький Шахтар готується до свого сьомого матчу в Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича у номінально домашньому матчі битиметься із французьким Брестом, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Брест в Лізі чемпіонів

Історія боїв з французами

Для "гірників" це буде 22-га єврокубкова зустріч із клубом з Франції. Баланс зустрічей на боці української команди – 9 перемог та по шість нічиїх і поразок. Логічно, що це буде перший матч Шахтаря проти Бреста.

Все тому, що "пірати" проводять свій дебютний сезон в єврокубках. Натомість "гірники" вже зустрічались аж із вісьмома французькими командами. У шести випадках далі пройшли донеччани, у п'яти – французи.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА В ГОСТЯХ 1979-1980 Кубок УЄФА 1 раунд Монако 2:1 0:2 2005-2006 Кубок УЄФА група Ренн - 1:0 2005-2006 Кубок УЄФА 1/16 фіналу Лілль 0:0 2:3 2006-2007 Кубок УЄФА 1/16 фіналу Нансі 1:1 1:0 2008-2009 Кубок УЄФА 1/4 фіналу Марсель 2:0 2:1 2009-2010 Ліга Європи група Тулуза 4:0 2:0 2015-2016 Ліга чемпіонів група ПСЖ 0:3 0:2 2018-2019 Ліга чемпіонів група Ліон 1:1 2:2 2021-2022 Ліга чемпіонів плей-оф квал. Монако 2:2 1:0 2022-2023 Ліга Європи 1/16 фіналу Ренн 2:1 1:2 (пен 5:4) 2023-2024 Ліга Європи 1/16 фіналу Марсель 2:2 1:3

Останні три сезони Шахтар незмінно перетинався із французами на євроарені, при цьому ще і за різних тренерів. Де Дзербі проходив Монако у кваліфікації Ліги чемпіонів, Йовічевич бив Ренн у плей-оф Ліги Європи.

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А ось Маріно Пушич свій перший французький іспит не пройшов, поступившись у плей-оф ЛЄ минулого сезону Марселю. Відзначимо, що Шахтар підходить до бою із Брестом на 28-му місці у загальній таблиці Ліги чемпіонів.

"Гірники" відстають від прохідної зони на чотири бали, тому вимушені грати лише на перемогу у звітному матчі. В останньому турі основного етапу ЛЧ, який пройде за тиждень, Шахтар зіграє з дортмундською Боруссією.