У четвер, 28 серпня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь плей-оф Ліги конференцій-2025/2026 проти швейцарського Серветта. Поєдинок відбудеться у Швейцарії.

21 серпня Шахтар вже приймав Серветт у першому матчі плей-оф Ліги конференцій поточного сезону. "Гірники" несподівано не змогли здобути номінально "домашню" перемогу, розписавши нічию 1:1, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про протистояння Серветт – Шахтар?

Вже на 8-й хвилині Фомба вивів швейцарський колектив уперед 0:1. Шахтар попри перевагу у матчі зумів відігратись лише у середині другого тайму. Нічию для "гірників" врятував центрбек Бондар.

Ця мирова перервала переможну серію донеччан в очних зустрічах із Серветтом. Пригадаємо, що у далекому сезоні-1983/1984 Шахтар двічі переміг цього суперника зі Швейцарії – 1:0 та 2:1.

До слова. Матч-відповідь плей-оф Ліги конференцій-2025/2026 Серветт – Шахтар розпочнеться 28 серпня о 22:00 (за київським часом).

Шахтар – єдиний український суперник в історії Серветта. Натомість "гірники" мають багатшу історію ігор проти клубів зі Швейцарії: 4 матчі проти Базеля (3 перемоги, одна нічия), 3 поєдинки проти Янг Бойза (2 звитяги, одна поразка), а також по 2 гри проти Цюриха та Лугано (по одній перемозі та поразці).

До слова, якщо підготовка Серветта була повністю сконцентрована на другому поєдинку проти Шахтаря, то команда Арди Турана на вихідних провела матч 3-го туру УПЛ-2025/2026, у якому перемогла рівненський Верес 2:0. Голи у складі донецького клубу забивали Конопля та Тобіас.

Хоч Шахтар буде гостювати на полі Серветта у матчі-відповіді, але Favbet саме перемогу "гірників" (в основний час) оцінює краще – 1,86. Натомість домашня звитяга швейцарського клубу оцінена коефіцієнтом 4,70. Нічия – 3,95.

Також кращі шанси на прохід у донеччан – 1,36 проти 3,15 на Серветт.

Те, що команди проб'ють тотал голів більше 2,5 – 1,67.

Є велика ймовірність, що обидва колективи відзначаться голами: так – 1,63; ні – 2,24. Кращий коефіцієнт стоїть на перший м'яч у матчі від команди Турана – 1,62, а от на перший гол у поєдинку від господарів – 2,61.

Діапазон результативних ударів (2-3) – 1,93.