"Ведемо переговори": гендиректор Шахтаря висловився про трансфер Судакова в топовий чемпіонат

Георгієм Судаковим уже тривалий час цікавиться низка європейських клубів. Вже цього літа український півзахисник може залишити донецьку команду.

Його майбутнє прокоментував генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. У коментарі порталу GiveMeSport функціонер підтвердив, що наразі з одним із європейських клубів ведуться конкретні перемовини щодо трансферу, інформує 24 Канал.

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Хто є головним фаворитом на українця

За інформацією журналістів видання, йдеться про італійський Наполі. Також декілька клубів АПЛ уважно слідкують за ситуацією, серед яких і Брентфорд Єгора Ярмолюка, проте офіційних пропозицій з Англії поки що немає.

"Ми зараз ведемо переговори. Я не можу назвати суму, але вірю, що ми закриємо цю угоду на хороших фінансових умовах. Якщо ми не фіналізуємо угоду з поточним клубом, буде інший. Я не хвилююся щодо угоди.

Судаков один із найкращих у світі на своїй позиції. Він може перейти до Італії або Англії. Контакти є, інтерес до нього присутній. Так само було з Михайлом Мудриком. Якщо ми його не продамо "сьогодні", це станеться "завтра". Це лише питання часу", – сказав Палкін.

Довідка. В нинішньому сезоні Георгій Судаков провів у складі "гірників" 34 матчі. У них він забив 13 голів та віддав 6 асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок Шахтаря відбудеться 23 квітня. Донеччани у півфіналі Кубка України зіграють проти Полісся.