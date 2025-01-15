Шахтар переграв найтитулованіший клуб Болгарії завдяки ефектному м'ячу вихованця: відео голу

Донеччанам знадобився всього один гол, щоб переграти софійський ЦСКА. Його автором став Віктор Цуканов, хоча левова частка заслуги у цьому м'ячі належить Мар'яну Шведу.

Донецький Шахтар проводить зимові збори в Туреччині. Команда Маріно Пушича готується до двох завершальних матчів Ліги чемпіонів 2024-2025, повідомляє 24 Канал.

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Резерв тягне

Минулого четверга "гірники" зіграли внічию із загребським Динамо. Наступним суперником чемпіона УПЛ став клуб ЦСКА з Софії. Ця команда є рекордсменом Болгарії за чемпіонствами (31).

Маріно Пушич вирішив поекспериментувати зі складом, випустивши в основі Фесюна, Грама, Фарину, Дрозда та Глущенка. У підсумку Шахтарю вдалось вирвати мінімальну перемогу завдяки голу Цуканова після перерви.

Мар'яну Шведу вдався ефектний дриблінг, завдяки якому вінгер накрутив опонента та залетів у карний майданчику. Саме постріл уродженця Львівщини і замкнув Цуканов.

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Вже сьогодні донеччани проведуть завершальний спаринг січневого збору в Туреччині. Суперником стане болгарський Лудогорець, яким керує екстренер Шахтаря Ігор Йовічевіч.