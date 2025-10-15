Футбольні клуби з окупованих Донецька та Луганська можуть виступати у чемпіонаті Росії. Команди невдовзі планують атестувати для участі в Другій лізі.

Росія атестує донецькі та луганські клуби для участь у місцевих турнірах під егідою ФНЛ. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Скандальний новачок Динамо перевів зарплату на ЗСУ: раніше він репостив Соловйова та Меладзе

Чи були перемовини про атестацію клубів?

За наявною інформацією, Віктор Гризлов та Деніс Туманян, які представляють "клон" донецького Шахтаря, завітали до чиновників з ФНЛ. Вони обговорювали можливу атестацію клубу.

Подібні плани мають представники Зорі, яка була створена в окупованому Луганську замість оригінального клубу. Відомо, що клубам дозволили пройти атестацію – у разі успіху їх допустять до участі у Другій лізі.

Окрім того, право пройти атестацію отримав Фрегат, який заявили, як херсонський. Нагадаємо, що місто було звільнено Силами оборони України від окупантів 11 листопада 2022 року.

Як пишуть росЗМІ, фейковий Шахтар не зможе грати в Кубку Росії. Участь клубу з окупованого Донецька неможлива через санкції ФІФА та УЄФА на РФС.

Що відомо про футбол на окупованих територіях?