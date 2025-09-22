Шахтар на останніх хвилинах вирвав перемогу у Зорі та наздогнав Динамо
- Шахтар переміг Зорю з рахунком 1:0 завдяки голу Ізакі на 87-й хвилині.
- Шахтар зрівнявся за очками з Динамо та Колосом, маючи по 14 очок після шести турів.
Поєдинок у Львові між Шахтарем та Зорею закривав програму 6-го туру Української Прем'єр-ліги. У разі успіху "гірники" могли зрівнятися за очками Динамо і Колос.
У понеділок, 22 вересня, на стадіоні "Арена-Львів" відбувся матч 6 туру УПЛ Шахтар – Зоря. Поєдинок виявився непростим для підопічних Арди Турана, пише 24 Канал.
Як завершився матч Шахтар – Зоря?
"Гірники" з перших хвилин заволоділи ініціативою. Донеччани шукали можливості відкрити рахунок у зустрічі. Гарні нагоди відзначитися мав Бондаренко, Еліас та Криськів. Однак на останньому рубежі надійно грав голкіпер Зорі Сапутін.
На перерву суперники пішли з нулями на табло. Друга 45-хвилинка проходила за схожим сценарієм. Арда Туран за допомогою замін намагався загострити гру в атаці. Це принесло результат за три хвилини до завершення основного часу.
18-річні бразильці Ізакі та Мейрелліш організували переможний гол. Півзахисник "гірників" обігрався в стіночку з форвардом і точно пробив у верхній кут.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Шахтаря – 1:0.
Шахтар – Зоря 1:0
Гол: Ізакі, 87
Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря
Яке турнірне положення Шахтаря і Зорі?
Донецький Шахтар зрівнявся за очками з Динамо та Колосом. У трьох команд після шести турів по 14 очок. Завдяки кращій різниці м'ячів "біло-сині" очолюють турнірну таблицю УПЛ, а "гірники" йдуть другими.
Луганська Зоря зазнала третьої поразки в сезоні. Підопічні Віктора Скрипника завершують шостий тур на 10-й сходинці.
