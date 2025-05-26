Несподіваний варіант: Шахтар зробив пропозицію тренеру з чемпіонату Франції
- Шахтар розлучився з Маріно Пушичем та активно шукає заміну боснійському спеціалісту.
- Раніше ЗМІ пов'язували Шахтар з Ардою Тураном, тренером Еюпспора.
Шахтар попрощався з головним тренером Маріно Пушичем після завершення чемпіонату України 2024/2025. Тепер "гірники" шукають заміну боснійському наставнику.
Донеччани зацікавились спеціалістом з Дюнкерка. Ба більше, Шахтар вже зробив пропозицію головному тренеру команди, яка виступає у другому дивізіоні Франції, повідомляє 24 канал із посиланням на Footmercato.
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Хто зацікавив Шахтар
За наявною інформацією, представники Шахтаря зв'язались з Луїсом Кастро, який тренує Дюнкерк. Спеціаліст визначиться зі своїм майбутнім наближчим часом.
Кастро також зацікавив франузький Ланс. Спортивний директор клубу зустрівся з представником головного тренера Дюнкерка.
Цікаво, що Дюнкерк немає намірів відпускати Луїса Кастро. Клуб зробив нову пропозицію спеціалісту з покращенним контрактом терміном на два роки.
До слова. Луїс Кастро до того, як перебрався у Францію, працював у Португалії. Тренер відповідав за молодіжну команду Бенфіки.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ пов'язували з Шахтарем Арду Турана, головного тренера Еюпспора.