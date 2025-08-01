Знаменитий баскетболіст і шоумен Шакіл О’Ніл взяв участь у новому випуску рубрики "Кар’єрна драбина". Її веде український блогер Макс Клименко.

У новому випуску шоу "Кар’єрна драбина" блогер Макс Клименко спробував вгадати, чим займається його зірковий гість. Легендарний центровий НБА Шакіл О’Ніл. Баскетболіст розповів про свою освітню ініціативу Shaq Scholars, пише 24 Канал з посиланням на Макса Клименка.

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Легенда НБА у відео

Формат проєкту передбачає, що ведучий намагається вгадати, чим займається його співрозмовник, ставлячи йому підступні запитання. Цього разу Шак представив свою нову ініціативу, а саме освітню програму Shaq Scholars, яка надає стипендії студентам коледжу Кампус.

Щоб додати драйву до гри, О’Ніл запропонував кумедну умову. Якщо Макс помилиться, отримає ляпаса по сідницях. І таки отримав. Легенда НБА з усмішкою дотримався обіцянки, а відео з моментом миттєво підірвало мережу.

"Карʼєрна драбина" з ОʼНілом: дивіться відео

Нагадаємо, що нещодавно на Євро син Кличка отримав важку травму на Євро.