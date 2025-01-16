"Неможливо": суперник Ломаченка попередив Дюбуа щодо реваншу з Усиком
- Шакур Стівенсон вважає, що наразі Усика неможливо перемогти.
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у серпні 2023 року нокаутом.
Американський боксер Шакур Стівенсон висловив свою думку щодо можливого реваншу Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Він дав грізне попередження британцю.
В ніч на 22 грудня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів у реванші. Після бою Даніель Дюбуа запропонував українцю провести реванш і той відповів, що не проти.
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Шакур попередив Дюбуа
Стівенсон вважає, що наразі Усика неможливо перемогти, пише 24 канал з посиланням на Seconds Out.
Я думаю, що це, ймовірно, неможливо – перемогти Усика просто зараз,
– сказав Шакур Стівенсон.
Довідка. З Шакуром Стівенсоном мав зустрітись на рингу інший український боксер Василь Ломаченко.
Нагадаємо, що Даніель Дюбуа і Олександр Усик вже бились у серпні 2023 року. Тоді українець переміг нокаутом.