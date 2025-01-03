Свій останній бій бронзовий призер Ігор-2012 Тарас Шелестюк провів у березні 2022 року. Тоді у поєдинку проти венесуельця Габріеля Маестре судді не визначили переможця, пише 24 Канал.

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Де та коли битиметься Шелестюк

Через відсутність промоутера та менеджера Шелестюк тривалий час не міг знайти суперника. Проте за цей час у Тараса не зникло бажання займатися боксом.

За повідомленням BoxRec, українець все ж зумів отримати суперника. 30 січня у канадському Монреалі відбудеться 10-раундовий бій проти аргентинця Крістіана Хавʼєра Аяли.

25-річний боксер з Латинської Америки провів на профі-рингу 15 поєдинків. На його рахунку 13 перемог, в тому числі 4 нокаутом, 2 поразки та 1 нічия. До бою в Монреалі Аяла бився лише в Аргентині.

Досягнення Шелестюка