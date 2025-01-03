Свій останній бій бронзовий призер Ігор-2012 Тарас Шелестюк провів у березні 2022 року. Тоді у поєдинку проти венесуельця Габріеля Маестре судді не визначили переможця, пише 24 Канал.
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Де та коли битиметься Шелестюк
Через відсутність промоутера та менеджера Шелестюк тривалий час не міг знайти суперника. Проте за цей час у Тараса не зникло бажання займатися боксом.
За повідомленням BoxRec, українець все ж зумів отримати суперника. 30 січня у канадському Монреалі відбудеться 10-раундовий бій проти аргентинця Крістіана Хавʼєра Аяли.
25-річний боксер з Латинської Америки провів на профі-рингу 15 поєдинків. На його рахунку 13 перемог, в тому числі 4 нокаутом, 2 поразки та 1 нічия. До бою в Монреалі Аяла бився лише в Аргентині.
Досягнення Шелестюка
- Нагадаємо, що Тарас Шелестюк на аматорському рівні став бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні. Українець був чемпіоном світу у 2011 році та здобував "бронзу" на чемпіонаті Європи-2010.
- Під час професійної кар'єри Шелестюк не знав поразок. На його рахунку 19 перемог (11 – нокаутом) та 1 нічия. Тарас володів титулами Інтернаціонального чемпіона WBA, Інтерконтинентального чемпіона WBA та WBA NABO.