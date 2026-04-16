Забив супергол та потішив дітей: як в Ужгороді шаленіють від приїзду Шевченка

Цими днями в Ужгороді триває визначна подія для українського футболу. На 16 – 17 квітня у місті запланований 28-ий Конгрес Української асоціації футболу.

Вранці четверга відбувся форум "Розвиток українського футболу в умовах війни". Серед його учасників був консультант ФІФА з питань аматорськго футболу Гайоз Дарсадзе, повідомляє 24 Канал.

До теми Шевченко ухвалив важливе рішення з керівництвом українських клубів

Що відбулось в Ужгороді?

А на вечір був запланований товариський матч за участі всіх делегатів 28-го Конгресу УАФ. Гру прийняв стадіон "Авангард", на якому збірна України у 1992 році провела свій перший матч в історії.

Серед учасників зустрічі були і легенди українського футболу, такі як Олег Лужний, Олександр Головко та Андрій Шевченко. Останній став центральною фігурою матчу.

Сотні дітей та фанатів зібрались на трибунах, щоб побачити наживо гру володаря Золотого м'яча-2004. Перший тайм Шевченко відіграв за "жовту" команду, тоді як другий – за "синю".

Як Шевченко запалив на стадіоні "Авангард": дивитися відео

Андрій продемонстрував свій клас та записав на свій рахунок два асисти і гол. Особливо бурхливі емоції викликало взяття воріть Шевченком в результаті класного удару зі стандарту.

При цьому президент УАФ не нехтував увагою з боку вболівальників. Андрій активно фотографувався із дітьми, не відмовляв їм в автографі та постійно вітався із трибунами.

Що чекає на Конгресі УАФ?