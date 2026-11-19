Андрій Шевченко відреагував на звинувачення Михайла Мудрика щодо допінгу. Президент УАФ відкинув причетність збірної України до скандалу та висунув футболісту вимогу.

Допінгова справа вінгера Тоттенгема отримала новий гучний поворот після його інтерв'ю Дмитру Гордону про обставини дискваліфікації. Тепер свою версію подій озвучив очільник українського футболу, який для Tribuna.com розповів про деталі, що раніше залишалися поза увагою.

Шевченко відкинув звинувачення Мудрика

Андрій Шевченко назвав заяви Михайла Мудрика безпідставним наклепом на працівників Української асоціації футболу та національної збірної.

За словами президента УАФ, після відсторонення футболіста його представники нібито неодноразово пропонували знайти працівника асоціації, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в допінг-пробі гравця.

Однак в УАФ відмовилися від такої пропозиції. Шевченко наголосив, що звинувачення сторони футболіста не знайшли підтвердження після численних досліджень і перевірок. Це, за його словами, також підтверджують розслідування та підсумкова мирова угода з WADA й англійською асоціацією.

УАФ отримала особливе прохання від Челсі

Шевченко також розкрив цікаву деталь щодо перебування Мудрика у збірній України після переходу до Челсі. Лондонський клуб надіслав УАФ лист із проханням не давати футболісту жодних медикаментів під час зборів національної команди.

В асоціації стверджують, що персонал збірної виконав цю вимогу. Ба більше, головний тренер Сергій Ребров дозволив Мудрику працювати з двома особистими фахівцями, які контролювали його режим, відновлення та побут.

Президент УАФ заявив, що довіряє працівникам збірної, з якими за багато років не виникало подібних інцидентів.

Наприкінці Шевченко звернувся безпосередньо до Мудрика. Він закликав футболіста надати докази своїх звинувачень, якщо вони існують. В іншому разі очільник УАФ очікує, що вінгер публічно відмовиться від своїх слів і перепросить перед людьми, чию професійність поставив під сумнів.

Нагадаємо, під час інтерв'ю футболіст торкнувся не лише допінгового скандалу, а й свого особистого життя та стосунків з російськими дівчатами. Окремо Мудрик висловився про президента України Володимира Зеленського.